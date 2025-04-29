Gabriel Sara için Manchester City iddiası

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İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Manchester City, Pep Guardiola önderliğinde transfer çalışmalarına başlarken gündeme flaş bir iddia geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, hem taktiksel hem de yapısal olarak yeniden canlanmaya hazırlanırken Foot Mercato'dan, Gabriel Sara iddiası ortaya atıldı.

FRANSIZLAR YAZDI: PEP, SARA'YI İSTİYOR

Transfer listesini hazırlamaya başlan Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden birinin Galatasaraylı Gabriel Sara olduğu öne sürüldü.

Gabriel Sara ve Manchester City ile ilgili çıkan haberde, İngiliz ekibinin yöneticilerinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun yakın çevresiyle iletişime geçtiği vurgulandı.

'YAKIN ÇEVRESİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ'

Pep Guardiola'nın, hücum rotasyonunun güçlendirmek için Gabriel Sara'nın transferini istediği belirtildi.

Galatasaray'ın 18 milyon euro karşılığında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, bu sezon 41 resmi maçta 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.