Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın doğum günü kutlandı

Galatasaray, Süper Lig 27. hafta erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe'ye konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takımın açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla süren antrenman, savunma ve hücum idmanının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

UĞURCAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan antrenmanda, bugün doğum günü olan kaleci Uğurcan Çakır için kutlama yapıldı.

30 yaşındaki milli file bekçisi, kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda "Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşırız." dedi.