Gabriel Sara: Kazanmak istediler ve hak ettiler

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaraylı Gabriel Sara, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİLER"

Mücadeleyi değerlendiren Gabriel Sara "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor." dedi.

"YOLUMUZA GALİBİYETLERLE DEVAM ETMELİYİZ"

Gabriel Sara ayrıca "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.