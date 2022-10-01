Galatasaray, kuruluşunun 117. yaşını kutlarken buna istinaden resmi internet sitesi üzerinden bir mesaj paylaştı.

Ülkemizin en büyük takımlarından Galatasaray'ın bugün kuruluş yıldönümü...

100 yılı aşan çınar, 117. senesini kutluyor. Sarı-kırmızılıların 117. kuruluş yılına özel sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "Bir sınıftan bir şehre, bir şehirden bir ülkeye, bir ülkeden de dünyaca saygın bir markaya… Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği değerlerin izinde başarı için çalışıyor, kazanmak için yarışıyor. Tam 117 yıldır!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray 117 yaşında İZLE











"Maksadımız Türk olmayan takımları yenmektir"

Galatasaray'ın İnternet sitesinden yapılan paylaşımda, "Ali Sami Yen ve arkadaşlarının imkansızlıklar içindeki sonsuz çabaları ile “Bir Ekim günü bir edebiyat dersinde…” diye başlar bu şanlı tarihimiz.

Bir Ekim günü “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir.” sözleriyle yakılan ışık tam 117 yıldır yolumuzu aydınlatıyor.

Bu topraklardaki kurumsal zarafete sahip, büyük bir ilim ve irfan yuvasından doğan ve Türk olmayan takımları yenme anlayışı üzerine Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, kurulduğu günden bu yana başardıkları ile başaracaklarına teminat oluşturdu.





"Bir ekim günü edebiyat dersinde..."

Her geçen yıl başarılarına başarı ekleyen, her defasında çıtayı biraz daha yukarı taşıyan Galatasaray, güzel günlerin geleceğe ertelendiği anları şimdiki zamana taşıdı.

Milyonlarca taraftarı, tarihe mal olmuş sporcuları, gecesini gündüze katmış cefakar yöneticileri ile zirveye yürüyen ve bu yürüyüşü hiç bitmeyecek olan Galatasaray bugün 117 yaşında.

“Bir ekim günü bir edebiyat dersinde…” diye başlayan ve sonsuza dek sürecek olan bir şanlı tarih…

Galatasaray çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.

