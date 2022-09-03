Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldığını duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Türkiye Futbol Federasyon binasına yapılan silahlı saldırının ardından bu kez Galatasaray adası hedef alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir cam kırılırken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Şüpheli birine rastlanılmadı

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, görevliler dışında mekanda başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

TFF binasına saldırıda bulunanlar yakalanmıştı

Perşembe günü TFF'nin Riva'daki binasına ateş açılmış ve kimliği tespit edilen zanlılar kısa süre içinde yakalanmıştı.