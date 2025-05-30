Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

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Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

SÜPER LİG'İN SON HAFTASINDA ŞAMPİYON, BAŞAKŞEHİR'İ AĞIRLIYOR

Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

RAMS Başakşehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 mağlubiyet yaşayarak 54 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 19. haftada oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Kerem, Barış, Mertens, Ahmed, Osimhen

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Ba, Operi, Berat, Deniz, Kemen, Umut, Brnic, Piatek