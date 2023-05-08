Galatasaray, Başakşehirli Biglia'nın faulü sonrasında kırmızı kart bekledi

Süper Lig'de 33. haftanın kritik randevusunda lider Galatasaray, sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i ağırladı.

Bu önemli mücadelenin ilk bölümlerinde oyun sık sık dururken 8. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Hakem, sarı kart verdi

Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Lucas Biglia, Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler pozisyon sonrası sarı kartına başvurdu.

cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle istedi. Ancak itiraz sonuç getirmedi.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında ise sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hakem Halil Umut Meler'e isyan etti.

Galatasaray, Başakşehirli Biglia'nın faulü sonrasında kırmızı kart bekledi
Galatasaray, Başakşehirli Biglia'nın faulü sonrasında kırmızı kart bekledi

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)