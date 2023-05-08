Galatasaray, Başakşehirli Biglia'nın faulü sonrasında kırmızı kart bekledi Galatasaray-Başakşehir maçında Biglia'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahalede hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi. Galatasaraylılar Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi ancak sonuç değişmedi.

Süper Lig'de 33. haftanın kritik randevusunda lider Galatasaray, sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i ağırladı.

Bu önemli mücadelenin ilk bölümlerinde oyun sık sık dururken 8. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Hakem, sarı kart verdi

Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Lucas Biglia, Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler pozisyon sonrası sarı kartına başvurdu.

Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi. Ancak itiraz sonuç getirmedi.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında ise sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hakem Halil Umut Meler'e isyan etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)