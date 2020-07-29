Galatasaray, Emre Akbaba'dan indirim bekliyor

Galatasaray, 1 milyon 750 bin euro maaş alan Emre Akbaba'nın sözleşme şartlarını değiştirmek istiyor. Yönetim, oyuncudan ücretinde indirime gitmesini ve maaşını TL'ye çevirmesini talep etti.

Süper Lig'i 6. sırada bitiren ve Avrupa bileti alamayan (CAS, Trabzonspor'un cezasını onamazsa) Galatasaray'da yönetim, futbolcuların maaşlarını ödeyebilmek için yeni yollar aramaya başladı.

Yüksek ücret alan bazı yabancıları takımdan göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, yerli futbolculardan da indirim bekliyor.

İNDİRİM YAP, TL'YE ÇEVİR SÖZLEŞMENİ UZATALIM

İlk olarak 1 milyon 750 bin euro maaş alan Emre Akbaba ile görüşen idarecilerin, oyuncuya yeni sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı.

Mevcut kontratta kuru 5.3'e sabitleyen yönetim, oyuncudan ücretini düşürmesini ve parayı da TL'ye çevirmesini istedi.

2021'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmesi durumunda konratının uzatılacağı belirtildi.

Şu anda 9.2 milyon TL alan Emre'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu.