Galatasaray - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-3 Fatih Karagümrük
45+5' Savunmanın hatasıyla araya giren Mertens, karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi.
45+1’ Gol… Galatasaray 2-3 Fatih Karagümrük (Oliveira) (P)
45' Galatasaray, Lawrence Nicholas'ın ceza alanında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.
44' Hakem Volkan Bayarslan pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
43' Nicolo Zaniolo'nun ceza alanındaki vuruşu savunmadan sekti. Galatasaray penaltı bekliyor.
38' Sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Abdülkerim arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Batuhan başarılı.
31' Saba Lobzhanidze'nin ortasında savunmadan seken top direkten döndü. Seken topu Borini boş ağlara gönderdi.
31’ Gol… Galatasaray 1-3 Fatih Karagümrük (Borini)
29' Sağ kanattan çizgiye inen Rashica'nın sert ortasına Mertens gelişine vurdu. Kaleci Batuhan topu kontrol etti.
26' Muslera'nın kısa pasında sağ kanatta topla buluşan Saba Lobzhanidze yerden çıkardı, Borini kale ağzından topu ağlara gönderdi.
26’ Gol… Galatasaray 1-2 Fatih Karagümrük (Borini)
24' VAR odasıyla görüşen hakem Volkan Bayarslan, oyunu devam ettirdi.
23' Savunma arkasına sarkan Zaniolo, kaleci Batuhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi, karar devam.
22' Mertens'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Zaniolo'nun vuruşu yandan auta gitti.
18' Savunma arkasına sarkan Mbaye Diagne, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi.
18’ Gol… Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük (Diagne)
16' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top üsten auta gitti.
12' Pozisyonun devamında yine topla buluşan Kerem'in sağ çizgiden ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.
11' Kerem'in pasıyla ceza alanına giren Zaniolo, karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi.
3' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Boey'in yerden pasında arka direkte topla buluşan Kerem, boş ağlara topu gönderdi.
3’ Gol… Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (Kerem)
1' Maç başladı.
Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Maçı, beIN Sports 1 yayınlıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo
Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Rayyan Baniye, Biraschi, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne