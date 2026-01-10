Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki son 10 derbi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan son müsabakalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

SON 10 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

Ezeli rakipler arasında 8'i Süper Lig, 1'er de Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Galatasaray, 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

SON DERBİDE KAZANAN YOK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son olarak bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 beraberlikle sona erdi.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 DERBİ

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)