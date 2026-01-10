Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki son 10 derbi!

- Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 10 derbide Galatasaray 5, Fenerbahçe 2 kez kazandı.
- Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası maçlarında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.
- Son karşılaşmada iki takım arasındaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Süper Kupa finalinde, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan son müsabakalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.
SON 10 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI
Ezeli rakipler arasında 8'i Süper Lig, 1'er de Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Galatasaray, 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrıldı.
Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.
SON DERBİDE KAZANAN YOK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son olarak bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 beraberlikle sona erdi.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 DERBİ
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)