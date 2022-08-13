Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
442.736
2.65%
BTXN Coin
6.85
-7.80%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C
    Galatasaray - Giresunspor maçına 50 bin taraftar

    Galatasaray - Giresunspor maçına 50 bin taraftar

    Galatasaray, bugün oynayacağı Giresun maçı için 40 bin kombine ile tüm localar satılırken, geriye kalan 9 bin 700 bilet de 60 saniye içinde tükenmişti.
    • 13.08.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray üzerindeki ölü toprağını attı, taraftar stada akın etti. 2022-2023 Sezonu’na Antalya deplasmanında galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, bugün ilk iç saha maçına Giresunspor karşısında çıkacak.

    Özellikle Torreira ve Mertens transferlerinden sonra iyice havaya giren taraftarın ilgisi, memnuniyet yarattı.

    Galatasaray - Giresunspor maçına 50 bin taraftar #1

    "100 bin kapasitemiz olsa yine dolardı"

    Giresun maçında tribünde 49 bin 700 sarı-kırmızılı taraftar olacak. Yoğun ilgiden talepleri karşılamakta zorlanan yönetim, “100 bin kişilik kapasitemiz olsaydı stat yine dolardı” ifadesini kullandı.

    Galatasaray - Giresunspor maçına 50 bin taraftar #2

    Biletler 60 saniyede tükendi

    Şimdiye kadar 40 bin kombine bilet satan ve yine locaların tamamının tükendiği, sarı-kırmızılılarda Giresun maçı için satışa çıkarılan 9 bin 700 biletin de 60 saniye içinde tükenmesi, Galatasaray yönetimini sevindirdi.

    Bu yoğun ilgiden dolayı Galatasaray Store satışlarında da patlama bekleniyor. Sarı-kırmızılı profesyoneller bugün için ciro rekorunun kırılmasını beklediğini ifade etti.

    Galatasaray - Giresunspor maçına 50 bin taraftar #3


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    12 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
    Gündem

    12 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

    ABD'den enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısına onay
    Dünya

    ABD'den enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısına onay

    Görüş Bildir