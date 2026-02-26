Galatasaray, Juventus'a 13 yıl sonra aynı kaderi yaşattı

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli kupasında İtalyan devi Juventus'u saf dışı bıraktı...

Juventus'a rövanş maçında 90 dakikada 3-0 kaybeden Aslan, uzatmalarda Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gollerle Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.

13 YIL SONRA AYNI KADER

Galatasaray'ın Juventus'u elemesi sonrası İtalyanların 13 yıl sonra yine aynı kaderi yaşadığı görüldü.

O dönem tarihler 11 Aralık 2013'ü gösterdiğinde oynanan mücadelede sahneye, 85. dakikada Wesley Sneijder çıkmıştı.

Sarı-kırmızılılar yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Sneijder'ın golüyle Juventus'u 1-0 yenerek son 16'ya kalmıştı.

ÖNCE SNEIJDER, SONRA OSIMHEN...

Dün akşam ise Juventus, maçı uzatmalara götürmesine rağmen Osimhen'in sahneye çıkmasıyla yine üzülen taraf oldu.

Osimhen'in ardından Barış Alper'in golü de İtalyanların umutlarını bitiren an olarak kayıtlara geçti.