12 Dev Adam, Sırbistan deplasmanında

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 21.00'de Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda Sırbistan ile mücadele edecek.

Milliler, grubun ilk maçında evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda da İsviçre'yi 85-60'lık skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Sırbistan da İsviçre'yi 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72'lik skorla geçti.

İSVİÇRE'Yİ VE BOSNA HERSEK'İ MAĞLUP ETTİK

Sırbistan'ı, Beşiktaş'ın başantrenörlüğü de yapan Dusan Alimpijevic çalıştırıyor.

İki ülke son olarak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlılar parkeden 95-90'lık skorla galip ayrıldı.

Başantrenör Ergin Ataman'ın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (A. Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe), Can Korkmaz (Galatasaray), Yiğit Onan (Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)."