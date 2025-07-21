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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan 18 oyuncuya veda

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 18 oyuncuyla yollar resmen ayrıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 14:36
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan 18 oyuncuya veda

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, gelecek sezon sarı-kırmızılı ekipte yer almayacak 18 futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz.

18 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırdığı isimler şöyle:

Gamze Nur Yaman, Müge Kandur, Fatma Sare Öztürk, Arzu Karabulut, Emine Ecem Esen, Nazlıcan Parlak, İsmigül Yalçiner, Ayşe Demirci, Cigdemi Belci, Kristoffersen, Staskova, Sabastine, Usme Pineda, Rojo, Diallo, Manga, Bakarandze, Berna Yeniçeri

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