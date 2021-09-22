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    Galatasaray, Kayserispor'dan 3 yedi

    Galatasaray, Kayserispor'dan 3 yedi

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 3-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 21:57
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    Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

    THIAM HARİKA OYNADI

    Kayserispor, 39. dakikada Mame Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İki golde de asisti yapan isim Bernard Mensah oldu.

    Kayserispor'da Mame Thiam, 53. dakikada penaltı vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

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    KAYSERİSPOR İÇİN TARİHİ BİR GÜN

    Daha önce Galatasaray'a karşı evinde oynadığı 16 lig maçını da kazanamayan Kayserispor, ilk kez kazandı. Kayserispor ayrıca Galatasaray'a karşı evinde ilk kez 3 gol attı. Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti.

    Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybeden ve son 2 maçında mağlup olan Galatasaray, 8 puanda kaldı.

    Kayserispor, bir sonraki lig maçında Giresunspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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