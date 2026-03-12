Galatasaray, Liverpool'u elerse 12.5 milyon euro daha kazanacak

Temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde Liverpool'u mağlup ederek 18 Mart'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde 1-0'lık skorla önemli bir avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde ciddi bir gelir elde edecek.

LIVERPOOL'U GEÇERSE 12.5 MİLYON EURO DAHA

Cimbom, son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak.

Turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon euro alan Galatasaray, lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlik sayesinde performans primlerinden 7 milyon euro gelir sağladı.

SON 16 TURUNDAN 11 MİLYON EURO GELDİ

Bunun yanı sıra lig sıralamasından 5.08 milyon euro, yayın gelirlerinden 8.41 milyon euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon euro kazandı.

Play-off turu oynadığı için 1 milyon euro daha alan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmenin ödülü olarak da 11 milyon euro elde etti.

TOPLAMDA 66 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Bu gelirlerle birlikte Galatasaray'ın kasasına giren toplam tutar, 53.5 milyon euroya ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselirse bu rakam, 66 milyon euroya çıkacak.