Galatasaray, 339. kez Avrupa'da sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turu macerası başlıyor.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

Galatasaray, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki 339. karşılaşmasına çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 338 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 467 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi.

Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı.

Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

11. KEZ SON 16 TAKIM ARASINDA

Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 turunda mücadele edecek.

Bu sezon organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, uzatmaya giden rövanş karşılaşmasında 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasında yer aldı.

Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.

DEVLER LİGİ'NDE 168. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 168. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 132 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 45 galibiyet, 40 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 180 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 279 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

SON 10 İÇ SAHADA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 5'i Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 10 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 25 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 13 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.

AVRUPA'DA SON 20 MÜSABAKANIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakanın 13'ünde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 10'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

SON 28 DEVLER LİGİ MAÇINDA 6 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 28 müsabakada 6 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan 28 karşılaşmada 6'şar galibiyet ile beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.