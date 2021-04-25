Galatasaray Luis Abram'ı istiyor

Galatasaray'ın Velez Sarsfield'daki sözleşmesi sona erecek olan Luis Abram'a transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar ile ilgili olarak Arjantin basınından gündem yaratan bir transfer haberi geldi.





CELTA VIGO DA İSTİYOR

Velez 670 adlı radyo kanalı, sarı-kırmızılıların Velez Sarsfield'daki sözleşmesinin sonuna gelen Luis Abrama'a teklifte bulunduğunu belirtti.

Haberde La Liga ekibi Celta Vigo'nun da talip olduğu belirtilen Perulu futbolcunun nihai kararını önümüzdeki haftalarda vereceği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 6.8 MİLYON EURO

Adı uzun bir süredir Aslan ile birlikte anılan 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6.8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bonservisi elinde olan 1.82 boyundaki savunmacı, bu sezon forma şansı bulduğu 10 maçta rakip fileleri bir kez havalandırdı.