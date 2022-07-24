Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS- Kasımpaşa maçı...

Galatasaray, Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig öncesi, bu provadan başarılı bir sonuçla geçmenin hesaplarını yapıyor.

Okan Buruk ve Dursun Özbek ile yeni bir döneme başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezona hızlı ve canlı bir giriş yapmak isteyen Okan Buruk, peş peşe hazırlık maçları yaptırıyor.

Buruk'un öğrencileri yapılan hazırlık maçlarında aldıkları sonuçlarla taraftarını hem ümitlendiriyor hem de kızdırıyor.

Yeni sezonda yenilgi istemeyen Galatasaray taraftarı ise son yapılacak olan Kasımpaşa maçına gözlerini çevirdi.

Bu maçı Süper Lig öncesi önemli bir prova olarak gören taraftarlar, "Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı, bugün saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı maç, naklen ve sadece D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan yayınlanacak.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

9 Temmuz Cumartesi: 20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba: 20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi: 20.00 Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı: 19.00 Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)