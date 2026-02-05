Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

- Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
- Okan Buruk yönetimindeki antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.
- Hazırlıklar yarınki idmanla sürecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.
Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.