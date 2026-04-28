Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı futbolcular, dünü izinli geçirdi.

İDMANDAN NOTLAR

Kulübün açıklamasına göre bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmana Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Galatasaray, Samsunspor mücadelesi hazırlıklarına yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla sürdürecek.