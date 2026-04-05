Mauro Icardi'den Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım

Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler, nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek kritik üç puanın sahibi oldu.

ICARDI'YE SERT ELEŞTİRİLER

Galatasaray cephesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi’ye sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

FORMU TARAFTARI ENDİŞELENDİRDİ

Kritik pozisyonlarda etkisiz kalan Arjantinli yıldızın formu, şampiyonluk virajına girilirken camiada endişe yarattı.

Icardi'nin performansı için "Sahada varlık gösteremedi, stoperlerin arasında resmen ezildi", "Milli arada çalışmamış, tatil yapmış" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

ICARDI'DEN CEVAP

Mauro Icardi, Trabzonspor maçının ardından gece yarısı bir paylaşım yaptı ve eleştirilere cevap verdi.

Arjantinli yıldız paylaşımında, "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.