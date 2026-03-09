Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden sürüyor... Lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ise ligde 5 haftalık kritik bir süreç bekliyor. İşte kalan maçlar...
Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı.
61 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, hafta sonu Beşiktaş karşısında çok kritik bir galibiyet aldı.
GALATASARAY DERBİDEN ZAFERLE DÖNDÜ
Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise, Samsunspor karşısında galibiyete 90+5 uzandı.
Sonuçların ardından Fenerbahçe'nin ligde 57 puanı bulunuyor. Lider Galatasaray'ın ise 61 puanı var.
FENERBAHÇE HATA YAPMADI
Böylelikle lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde son viraja girdi.
Biz de iki takımın fikstürde geriye kalan maçlarını inceledik.
2 TAKIMIN KALAN MAÇLARI
Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
-Başakşehir
-Göztepe (Deplasman) - Ertelendi, maç tarihi daha sonra açıklanacak
-Trabzonspor (Deplasman)
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği (Deplasman)
-Fenerbahçe
-Samsunspor (Deplasman)
-Antalyaspor
-Kasımpaşa (Deplasman)
Fenerbahçe'nin kalan fikstürü ise şöyle:
-Fatih Karagümrük (Deplasman)
-Gaziantep FK
-Beşiktaş
-Kayserispor (Deplasman)
-Rizespor
-Galatasaray (Deplasman)
-Başakşehir
-Konyaspor (Deplasman)
-Eyüpspor