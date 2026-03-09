Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı.

61 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, hafta sonu Beşiktaş karşısında çok kritik bir galibiyet aldı.

GALATASARAY DERBİDEN ZAFERLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise, Samsunspor karşısında galibiyete 90+5 uzandı.

Sonuçların ardından Fenerbahçe'nin ligde 57 puanı bulunuyor. Lider Galatasaray'ın ise 61 puanı var.

FENERBAHÇE HATA YAPMADI

Böylelikle lider durumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde son viraja girdi.

Biz de iki takımın fikstürde geriye kalan maçlarını inceledik.

2 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

-Başakşehir

-Göztepe (Deplasman) - Ertelendi, maç tarihi daha sonra açıklanacak

-Trabzonspor (Deplasman)

-Kocaelispor

-Gençlerbirliği (Deplasman)

-Fenerbahçe

-Samsunspor (Deplasman)

-Antalyaspor

-Kasımpaşa (Deplasman)

Fenerbahçe'nin kalan fikstürü ise şöyle:

-Fatih Karagümrük (Deplasman)

-Gaziantep FK

-Beşiktaş

-Kayserispor (Deplasman)

-Rizespor

-Galatasaray (Deplasman)

-Başakşehir

-Konyaspor (Deplasman)

-Eyüpspor