Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a destek!

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'a destek veren bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Aslan bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı.
Galatasaray, bu haftaya başlarken şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi.
Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2’ye düştü.
OKAN BURUK'A DESTEK GELDİ
Puan kaybının ardından ise Galatasaray'da, dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'a destek veren bir paylaşım yaptı.
Kavukcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam…" ifadelerine yer verdi.