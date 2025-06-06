Galatasaray'da Alvaro Morata krizi: Yaşanan gerginlik ayrılığı getirdi

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Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk etmesinin sır perdesi aralanıyor.

İspanyol futbolcunun çocuğu korktuğu için sahneye çıkmadığı ve Yenikapı'yı erken terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak olayın çok başka boyutları olduğu ortaya çıktı.

ICARDI'NİN ESPRİSİNİ YANLIŞ ANLAYINCA TARTIŞTILAR İDDİASI

Morata'yı sarı-kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

İddialara göre, Arjantinli yıldız, espri yaptı. Morata da bu espriyi yanlış anladı.

Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

Torreira araya girdi ama gerginliği düşüremedi.

AYRILIK BEKLENİYOR

İspanyol futbolcunun tavırları, diğer futbolcuların da keyfini kaçırdı.

Milan'dan satın alma opsiyonuyla 6 milyon euroya kiralanan Morata'nın Galatasaray'da kalması beklenmiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk da "Santrfor alacağız" diyerek Morata'nın ayrılığı konusunda ipucu vermişti.