Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı

Galatasaray'da son dönemde Barış Alper Yılmaz'la ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti.

Araplar, Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

NEOM Kulübü, sarı-kırmızılı oyuncu için yaptığı 25 milyon euroluk bonservis bedeli teklifini 35 milyon euroya çıkardı.

ARAPLARIN TEKLİFİ BARIŞ ALPER'İN KAFASINI KARIŞTIRDI

Ancak Dursun Özbek yönetimi, 50 milyon euronun altına inmeyeceğini bildirdi.

Oyuncu cephesinde ise kafalar karıştı.

Sebebi de Galatasaray'dan 2,8 milyon euro civarında bir rakam alan Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon euro önerilmesi.

GALATASARAY'IN B PLANI

Eğer NEOM ya da başka bir kulüp sarı-kırmızılıların talep ettiği rakamlara ulaşır ve söz konusu ayrılık gerçekleşirse yönetim, B planını devreye sokacak.

Bu senaryoya göre Ederson transferi askıya alınacak, kaleye Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transfer edilecek ve Barış'ın boşluğunu doldurmak için dünyaca ünlü bir yabancı yıldız kadroya katılacak.

BURUK İSTEMİYOR: KEÇİÖRENGÜCÜ BEKLİYOR...

Ancak bu ihtimalin, şu an için yalnızca söylentiden ibaret olduğu ifade ediliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un asla gönderilmesini istemediği Barış Alper ile yönetimin masaya oturup yıllık ücretini 3,5-4 milyon euro civarında bir rakama çıkarması bekleniyor.

Her ne kadar bazı Galatasaraylı üyeler "35 milyon euro ciddi bir bonservis geliri ve rekor" dese de Okan Buruk ve yöneticilerin büyük çoğunluğu, "Eğer satarsak onun gibi bir oyuncuyu 40 milyon euro versek de bulamayız." görüşünde.