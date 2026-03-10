Vanspor FK'ya Adana Demirspor karşısında tek gol yetti

Vanspor FK, 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 30. haftasında Vanspor FK evinde Adana Demirspor'u ağırladı.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor 1-0 kazandı.
Vanspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ivan Cedric kaydetti.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK puanını 42'ye çıkarttı, Adana Demirspor -45 puanda kaldı.
Lig'de 31. haftada Vanspor FK deplasmanda Sakaryaspor ile; Adana Demirspor ise evinde Serik Spor ile mücadele edecek.
