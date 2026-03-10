Vanspor FK'ya Adana Demirspor karşısında tek gol yetti

1. Lig'in 30. haftasında Vanspor FK evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor 1-0 kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Vanspor FK puanını 42'ye çıkarttı, Adana Demirspor -45 puanda kaldı.

Lig'de 31. haftada Vanspor FK deplasmanda Sakaryaspor ile; Adana Demirspor ise evinde Serik Spor ile mücadele edecek.