Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor.

AA

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

30 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak dev derbi öncesinde konuk takım sarı-kırmızılıların hazırlıkları devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada futbolcuların keyifli anları dikkati çekti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antrenman öncesinde 35 yaşına giren Juan Mata için doğum günü kutlaması yapıldı. İdman öncesinde sahaya getirilen pastadaki mumları üfleyen Mata, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.

İspanyol futbolcu, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim. Sezonun çok önemli bir anındayız. Hep birlikteyiz. Herkes için zor anlar olabilir ama birlikte olmamız önemli. Gomis'in de dediği gibi takımı herkesin önüne koymamız gerekiyor. 25 yaşıma girdim (gülerek). Çok teşekkür ederim."