Galatasaray'da Juan Mata yoğun çalıştı

Yaz döneminde kamp görmeyen ve henüz 15 gün önce idmanlara başlayan 34 yaşındaki yıldızın bu kadar çabuk form tutması, Okan Buruk’u da şaşırttı.

11 senelik Premier Lig kariyerinde 278 maça çıkan ve 51 gol, 64 asistlik performans gösteren Juan Mata, Galatasaray’da çıktığı ilk maçta herkesi etkiledi.

Üstelik de fizik olarak tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen... Manchester United’la sözleşmesi bittikten sonra boşta olan 34 yaşındaki yıldız, transferin son gününde geldiği Cim Bom’da 2 haftadır takımla idman yapıyor.

Buna karşın beklenenden çok hızlı form tutan İspanyol 10 numara, önceki gün İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında performansıyla fark yarattı. Attığı kilit paslar ve atak organizasyonlarındaki üretkenliğiyle tam not alan Mata, 77 dakika oynadı.

Herkesi pozisyona soktu

Tecrübeli futbolcu, Icardi başta olmak üzere hücum hattında forma giyen tüm isimleri pozisyona soktu ve kusursuza yakın bir 10 numara görüntüsü çizdi. Bu performansıyla hocası Okan Buruk’u bile şaşırtan Mata’nın, ligdeki kritik Adana Demirspor maçında 11’de olma ihtimali hayli yükseldi.

Fanatik'in haberine göre; Mata, maçın ardından hocasıyla yaptığı görüşmede, “Kendimi iyi hissediyorum. Henüz gerçek seviyemin yüzde 60-70’ine ulaştım. Oynayarak daha iyi form tutacağıma inanıyorum.” dedi.

Nasıl bu hale geldi?

8 Eylül’de İstanbul’a inen ve Manchester United’la sözleşmesi bittikten sonra kamp dönemi geçirmeyen Mata, 15 günlük süreci müthiş değerlendirdi ve takımın en çalışkan isimlerinden biri oldu.