Galatasaray’da ‘köstebek’ faturası: 16 yıllık çalışanın işine son verildi

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.

Bir süredir kulüpte "köstebek" soruşturması yürüten sarı-kırmızılılar, faturayı sürpriz bir isme kesti.

16 YILDIR GÖREV ALIYORDU

Yapılan araştırmalar sonucunda, takımın mahrem bilgilerinin sızdırılması olayına karıştığı iddia edilen kulüp çalışanı Tuğçe Aykun'un iş akdi feshedildi.

Yaklaşık 16 yıldır Galatasaray’da bulunan Tuğçe Aykun, son olarak idari işler uzmanı pozisyonunda görev yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada kadronun sızdırılmasına tepki göstermişti.

Buruk gerekli soruşturmayı yapacaklarını ifade etmişti.

Okan Buruk konuşmasında "İçeride bizi kim satıyorsa ortaya çıkaracağız; Galatasaray'a büyük bir hainlik yapılıyor. Özellikle Kaya Temel ismini veriyorum, maç kadrolarını sızdıran o. Metehan 3-4 aydır yoktu, ona suç atılması haksızlık. Bu 11'in dışarıdan bilinmesi imkansızdı; içeride bu sızıntıyı yapanı bulacağız." demişti.