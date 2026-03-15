Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda oynayacağı Devler Ligi maçına hazırlanıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
