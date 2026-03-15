İspanya'da ortalık karıştı! Alexander Sörloth'un cinsel organını sıktı, kırmızı gördü

Atletico Madrid, İspanya LaLiga'nın 28. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Air Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü 8. dakikada Nahuel Molina attı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN AN

Karşılaşmanın 55. dakikasında ise Getafe'nin savunma oyuncusu Abdelkabir Abqar ile Atletico Madrid'in santrforu Alexander Sörloth arasında maçın önüne geçen bir pozisyon yaşandı.

İLGİNÇ KIRMIZI KART

Abqar, bu dakikada topsuz alanda Sörloth'un cinsel organını sıktı. Norveçli golcü ise bu harekete tepki olarak rakibini kolundan çekerek yere düşürdü.

İki arasında yaşanan bu sekansı VAR'ın uyarısıyla monitörden izleyen hakem Ortiz Arias, Abdelkabir Abqar'ı kırmızı kartla oyundan atarken, Alexander Sörloth'a ise sarı kart gösterdi.

HAKEM RAPORU

Marca'da yer alan habere göre; hakem Arias, Faslı stopere gösterdiği kırmızı kartı raporunda "55. dakikada, oyuncu şu nedenle oyun dışı kaldı: top oyundayken rakip oyuncunun cinsel organını çimdikledi." sözleriyle açıkladı.

İspanyol hakemin, Sörloth'un sarı kartı için ise "Rakibini tuttu ve top oyun dışıyken cinsel organını çimdikleyen rakibini yere çekti" ifadelerine yer verdi.

"ORAYA DOKUNMAK İSTEMEDİM"

Abqar ise maçın ardından Movistar LaLiga'ya yaptığı açıklamada, Sörloth ile arasında yaşananları anlattı ve gördüğü kırmızı kartla ilgili kendisini şu sözlerle savundu:

Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki, o bölgede oyuncuya dokunmak niyetinde değildim. Futbolda birbirimize dokunuruz, çarpışırız ama orada ona dokunmak niyetinde değildim. Video açıkça gösteriyor ki, orada ona dokunmak istemiyordum. Yemin ederim ki ona dokunmak niyetinde değildim; futbolda olduğu gibi temas kurmak istedim. Hakemin gördüğü, orada ona dokunmak istediğimdi ama niyetim bu değildi. Ailem üzerine yemin ederim ki, orada ona dokunmak istemedim. Pozisyonu o anda durduruyorlar ama videoyu izlerseniz ona bakmadığımı ve elimi karnına doğru uzattığımı görürsünüz, tıpkı bazen rakibimin nerede olduğunu anlamak için ona dokunduğum gibi. Oraya dokunmak istemediğimi açıkça belirtmek istiyorum.