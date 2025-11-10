Abone ol: Google News

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sakatlığının bulunmadığı açıklandı

Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 15:10
  • Galatasaray, Lucas Torreira'nın Kocaelispor maçında yorgunluk nedeniyle oyundan çıkmak istediğini duyurdu.
  • Kulüp doktorları, Torreira'nın sakatlığının olmadığını açıkladı.
  • Futbolcu, 4 gün izin sonrası takım antrenmanlarına katılacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira’nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp doktorları, yıldız orta saha oyuncusunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı.

"SAKATLIĞI BULUNMAMAKTADIR"

Yapılan duyuruda, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize." ifadelerine yer verildi.

YERİNİ SARA'YA BIRAKMIŞTI

Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.

