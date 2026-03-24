Trabzonspor'da Paul Onuachu kararı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, gösterdiği performansla adeta fırtınalar estiriyor...

Bu sezon başında 5,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan alınan Nijeryalı forvet, şu anda Süper Lig'e damga vurmuş durumda.

ARABİSTAN'DAN İLGİ VARDI

21 golle gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'tan teklifler vardı.

Ancak tecrübeli isim, yıllık ücretinin dört katı para önerilse de teklife olumsuz bakmıştı.

Onuachu'nun adı Avrupa'dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken yönetimin tavrı belli oldu.

SATILMAYACAK

Bordo-mavililer, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Nijeryalı forveti kesinlikle göndermeyecek.

2028'e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan 31 yaşındaki santrfor, teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.