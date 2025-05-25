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Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla sürdü.

Sarı-kırmızılıların Yenikapı'daki etkinliğinde son olarak sahneye Victor Osimhen çıktı.

Osimhen sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı.

HEP BİR AĞIZDAN "BİZİMLE KAL" ÇAĞRILARI DEVAM ETTİ

Nijeryalı golcünün sahneye çıkışıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan 'Bizimle kal Osimhen' diye bağırdı.

O anlarda eline mikrofonu alan Lucas Torreira, Dries Mertens ve Okan Buruk sırayla Osimhen'e yönelik çağrıya devam etti.