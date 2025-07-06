Galatasaray’da transferde kritik toplantı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeniden transferin başına geçiyor.

Geçen hafta bir operasyon geçiren ve önceki gün taburcu olan Başkan Özbek transferde önemli kararlar için düğmeye basacak.

TRANSFER TOPLANTISI

Buna göre Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ başkanvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Özbek’in, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne giderek transferde gelinen durumla ilgili detaylı bilgi alacağı belirtildi.

Bu toplantıyla beraber transfere hız verileceği belirtildi.

3 ANA KONU KONUŞULACAK

Victor Osimhen'in transferi başta olmak üzere kaleci konusu ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumunun konuşulacağı aktarıldı.

Öte yandan Sane dışında transfer gerçekleştirmeyen sarı-kırmızılılarda forvet ve kaleciyle beraber orta saha ve sol stoper takviyesi planlanıyor.