Galatasaray'da Yunus Akgün, ameliyat oldu

AA & Ensonhaber

Süper Lig’i zirvede tamamlayan Galatasaray, sezonun kapanışına kısa bir süre kala milli futbolcu Yunus Akgün’ün sağlık durumuyla ilgili önemli bir bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, operasyonun sponsor hastanelerinden Medicana’da, kulüp doktoru Yener İnce gözetiminde başarıyla tamamlandığını duyurdu.

AMELİYATI BAŞARIYLA GEÇTİ

Galatasaray açıklamasında, “Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün Medicana’da, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi süreci kulüp sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın sonunda ise, “Yunus’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede tamamen sağlığına kavuşmasını diliyoruz” denildi.

YUNUS AKGÜN'ÜN SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla oldukça verimli bir performans ortaya koyan Yunus Akgün, tüm kulvarlarda 44 maçta görev aldı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 14 asist yaparak toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.