Galatasaray'da Yusuf Demir için kadro dışı kararı yolda

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ikinci yarıda şans vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için kadro dışı kararı alınacağı ortaya çıktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu, Haziran ayına kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti.

AYRILMAK İÇİN PARA TALEP ETTİ

Yusuf Demir'in menajeri, devre arasında ayrılmak için para talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim ise bu duruma tepki gösterdi.

Yaşananlara sinirlenen Galatasaray yönetim, Ali Naci Küçük'ün haberine göre Yusuf Demir'i kadro dışı bırakmaya karar verdi.

KADRO DIŞI KARARI GELİYOR

Genç futbolcunun, A Takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer ettiği Yusuf Demir, toplamda 25 maçta, 2 gol ve 2 asist katkısı yaptı.