Galatasaray'da Yusuf Demir'den şaşırtan istek: Fesih bedeli talep etti

- Galatasaray'da gözden çıkarılan Yusuf Demir, kulüpten fesih bedeli talep etti.
- Yönetim bu ödemeye sıcak bakmazken, görüşmeler devam ediyor.
- Anlaşmazlık, transfer döneminde Galatasaray'ın planlarını belirsiz kılıyor.
Galatasaray’da ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken, kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmede şaşırtan bir talep ilettiği öğrenildi.
SÖZLEŞME FESİH BEDELİ İSTEDİ
Galatasaray’ın gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmak istediği 22 yaşındaki Yusuf Demir’in, sarı-kırmızılı kulüpten fesih bedeli talep ettiği öğrenildi.
Yönetim cephesi ise fesih bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.
Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
KULÜP YANAŞMADI
Anlaşmazlığın çözümü için müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyor.
Öte yandan Galatasaray, Yusuf Demir’i kadrosuna 6 milyon euro bonservis bedeliyle katmıştı.
Yaşanan bu gelişmeler, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.
MENAJERİ, 'YAZA KADAR SÖZLEŞMEMİZ VAR' DEMİŞTİ
Son olarak ise Yusuf Demir'in menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde çıkan iddialara açıklık getirmişti.
Menajerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Son günlerde Yusuf Demir hakkında çıkan “takım arıyor” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yusuf’un Galatasaray ile yaza kadar devam eden bir sözleşmesi bulunmaktadır ve bizim hiçbir şekilde bir kulüp arayışımız yoktur. Galatasaray’da olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Okan Hocamızdan görev gelmesi halinde, Yusuf bunu Galatasaray’a yakışır şekilde değerlendirmek ister. Kendisi şansını beklemekte, sonuna kadar Galatasaray için mücadele etmeye kararlıdır. İnşallah yaz döneminden sonra da Galatasaray serüveni devam eder.