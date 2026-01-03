Galatasaray'da Yusuf Demir'den şaşırtan istek: Fesih bedeli talep etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray’da ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken, kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmede şaşırtan bir talep ilettiği öğrenildi.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ İSTEDİ

Galatasaray’ın gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmak istediği 22 yaşındaki Yusuf Demir’in, sarı-kırmızılı kulüpten fesih bedeli talep ettiği öğrenildi.

Yönetim cephesi ise fesih bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.

Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

KULÜP YANAŞMADI

Anlaşmazlığın çözümü için müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray, Yusuf Demir’i kadrosuna 6 milyon euro bonservis bedeliyle katmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

MENAJERİ, 'YAZA KADAR SÖZLEŞMEMİZ VAR' DEMİŞTİ

Son olarak ise Yusuf Demir'in menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde çıkan iddialara açıklık getirmişti.

Menajerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: