Galatasaray'dan Ali Koç'a olay gönderme Galatasaraylı taraftarlar, Florya'daki açık antrenmanda, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma" şeklinde tezahüratta bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, Florya'daki açık antrenmanda, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma." şeklinde tezahüratta bulundu.

Karşılaşmayı çok sayıda sarı-kırmızı taraftar takip etti. Galatasaraylı tarafarlar, Florya'daki bu antrenmanda Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

"Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma"

Galatasaray taraftarları, antrenman sırasında, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma." şeklinde tezahüratta bulundu.