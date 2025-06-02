Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin oyuncularına vedasına gönderme

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Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ekol TV'ye röportaj veren Yelkencioğlu, birçok konu hakkında görüşlerini paylaştı.

Galatasaray İkinci Başkanı, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ve Dusan Tadic için düzenlediği veda törenine de göndermeler yaptı.

"BENİM DE YÖNETİCİ OLARAK 3. YILDIZIM"

Yelkencioğlu, şunları dedi:

Okul ve kulüp iç içe. Galatasaray'ın büyüklüğü okuldan da geliyor. 500 yıldan fazla süredir bir kültür var burada. Şampiyonluk öyle kolay olmuyor, sadece söylemekle de olmuyor. Yapı dediler, sonunda Galatasaray'da kurumsal bir yapı var. Okulu, geçmişi, tarihi var. Bunlar birleşince büyük Galatasaray meydana geliyor. Şampiyonluklar da buradan geliyor. Bu sene Türkiye'de ilk 25. şampiyonluk ve 5. yıldız, benim de yönetici olarak 3. yıldızım. Onun için de ayrıca çok gururluyum.

"GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK"

Niyazi Yelkencioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güzel bir hava yakaladık. Çok iyi oyuncularımız var. Onlara birkaç takviye ile bu takım daha iyi yere gelecek. Avrupa'da da başarılı olacağız. Türkiye'de de başarılarımızın devam edeceğine inanıyorum.

"GÖNLÜ BURADA ONU BİLİYORUZ"

Victor Osimhen'in geleceği hakkında Yelkencioğlu, şu sözleri sarf etti:

Öncelikle onun kararı, onun kararını bekliyoruz. Giderse maddiyat için gidecektir. Gönlü burada onu biliyoruz. Maddiyat da çok önemli, büyük rakamlar konuşuluyor. Göreceğiz, bekliyoruz.

"GALATASARAY TARAFTARI, TÜM OYUNCULARI BAĞRINA BASIYOR"

"Victor Osimhen kalırsa Galatasaray taraftarı yine bağrına basacaktır." sözleri karşısında Yelkencioğlu, şunları dedi:

Galatasaray taraftarı, tüm oyuncuları bağrına basıyor. Bizim oyuncularımızı giderken nasıl uğurluyoruz, başka yerlerde nasıl uğurluyorlar görüyoruz.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR ŞEKİLDE OYUNCULARIMIZA VEDA EDİYORUZ"

"Uğurlama demişken Dzeko ve Tadic'in ayrılması çok konuşuldu." sözleri sonrasında Yelkencioğlu, şu açıklamayı yaptı: