Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini yazdı.

LUCAS TORREIRA'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." paylaşımı yaptı.