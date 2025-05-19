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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli şampiyonluk paylaşımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli şampiyonluk paylaşımı Galatasaray, 25. şampiyonluğun ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptığı birçok paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların, Geleceğe Dönüş filmi üzerinden yaptığı kurgu videosu dikkat çekti.