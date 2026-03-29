Galatasaray’dan Mircea Lucescu paylaşımı

Romanya A Milli Futbol Takımı'nın antrenman kampında rahatsızlanan teknik direktörü Mircea Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Slovakya Milli Futbol Takımı ile oynanacak hazırlık maçı öncesi antrenman kampında Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun rahatsızlandığı belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Milli takımın sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Lucescu, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemelere göre durumunun stabil olduğu ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın kapsamlı tetkikler için başkentte bulunan başka bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray, milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü ve eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.