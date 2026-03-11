Galatasaray'ı çeyrek finalde bekleyen muhtemel rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turunda ilk maçlar oynanıyor.

Bu turda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile eşleşen Galatasaray, evinde oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalabilmek için gelecek hafta rakibiyle deplasmanda Anfield'da karşılaşacak.

LIVERPOOL'U ELERSE OLASI RAKİPLER BELLİ

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta oynanacak rövanş maçların ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu öncesinde yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın çeyrek finale kalması halindeki muhtemel rakipleri de belirlenmişti.

YA CHELSEA YA PSG...

Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde bir diğer Premier Lig ekibi Chelsea ya da son şampiyon Paris Saint Germain'le karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve sonrasındaki maçların takvimi şöyle:

Çeyrek final: 7-8 Nisan / 14-15 Nisan

Yarı final: 28-29 Nisan / 5-6 Mayıs

Final: 30 Mayıs