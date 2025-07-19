Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.
Avusturya’da yapılacak kampa öncesi paylaşılan listede, Leroy Sane yer almadı.
SANE KADRODA YER ALMADI
Sane’nin, tatilde olduğu ve tatil dönüşü sonrası kadroya katılacağı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı ekip çalışmalarını 23 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.
AVUSTURYA KAMPINA GİDENLER
Sarı kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.