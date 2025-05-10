Galatasaray'dan ses getirecek hamle: Kevin de Bruyne için temas kuruldu

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Bir yandan şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, diğer yandan da yaz aylarında kadrosuna katacağı isimler için düğmeye bastı.

Öncelikli bölgelerden biri 10 numara pozisyonu....

Dries Mertens'in ayrılacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında; Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne var.

Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncuyla ilk teması kurdu.

MERTENS'TEN VİDEOLU TANITIM

De Bruyne transferinde İtalyan menajer George Gardi'ye yetkiyi verildi. Gardi de maddi şartları görüşmek için Belçikalı'nın menajeriyle görüşme yaptı.

Bu transfer için Mertens de devreye girdi.

37 yaşındaki oyuncu, vatandaşıyla bir görüşme yaptı ve hem Galatasaray'ı hem de taraftarları anlattı, videoları izletti.

G.SARAY'IN ÖNERDİĞİ SÖZLEŞME ŞARTLARI

Bu kapsamda İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, Galatasaray'ın Kevin De Bruyne için yaptığı teklifi duyurdu.

Sarı kırmızılılar, Belçikalı süper star için senelik 6 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif etti.



Başka teklifler de olan Bruyne'ü ikna turları sürüyor.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Kevin De Bruyne'e Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ciddi teklifi var. Ayrıca Suudi Arabistan'dan ve MLS'ten de Belçikalı oyuncuya teklifler geliyor.

Kevin De Bruyne, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıktı ve 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.