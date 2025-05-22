Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alacak sanatçılar

Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kupayı nerede kaldıracağı konusundaki belirsizlik son buldu.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLADI: EBRU YAŞAR VE ÇOK SAYIDA İSİM SAHNE ALACAK

Yoğun bir katılımın beklendiği kutlamalarda sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar da kutlamalarda sahne alacak.

Yaşar'ın yanı sıra Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emir Can İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Gripin, Atiye, Betül Demir, Çoşkun Sabah ve Altay da sahne alacak diğer isimler olacak.

"YENİKAPI'DA BULUŞALIM"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftarları Yenikapı'da düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarına davet ederek, "Galatasaray için söyleyeceğimiz şeyler var. Sezonun bitimine iki maç kaldı. Bugün itibariyle Türkiye liginin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının artık Yenikapı'ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma çağrım, Yenikapı'da buluşalım. 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım" dedi.