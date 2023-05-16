Galatasaray'ın VAR uyarısıyla İstanbulspor karşısında kazandığı penaltı pozisyonu Galatasaray, İstanbulspor maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Mauro Icardi, penaltıyı gole çevirdi.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.

Bu mücadelede sarı-kırmızılılar, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahasında topa vurduktan sonra Duhan'un müdahalesine maruz kaldı. Galatasaraylı oyuncular, penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu sürdürdü.

Hakem VAR tavsiyesiyle penaltı verdi

VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonu izlemesi yönünde Tugay Kaan Numanoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Numanoğlu, penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.

Pozisyon öncesi faul tartışması yaşandı

Öte yandan pozisyonun başlangıcında Nelsson ve Eze'nin yaşadığı ikili mücadele sonrasında bazı futbolseverler penaltı öncesinde faul olduğu görüşünü belirtti. Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)