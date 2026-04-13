Galatasaray'ın Victor Osimhen'in yokluğunda yaşadığı puan kayıpları dikkat çekti

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen'i arıyor...

Öyle ki dünyaca ünlü golcünün yokluğu, sarı-kırmızılıları zora soktu.

Sarı-kırmızılılar bilindiği üzere daha önce Nijeryalı yıldızın olmadığı Süper Kupa final maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.

YOKLUĞUNDA KAYIPLAR ARTTI

Okan Buruk'un takımı Osimhen'in yokluğunda bu sefer de ligde Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra ise Konya'ya 2-0 yenildi.

Son olarak yine Osimhen'in yokluğunda Trabzon'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu hafta da Kocaelispor'la yenişemedi.

ÖNCE TRABZONSPOR, ARDINDAN KOCAELİSPOR...

Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Victor Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

İşte Osimhen'siz Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı maçlar;

-Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

-Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

-Konyaspor 2-0 Galatasaray

-Trabzonspor 2-1 Galatasaray

-Galatasaray 1-1 Kocaelispor